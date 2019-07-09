مصادر الديمقراطي للمنار: لا بديل عن المجلس العدلي بحادثة قبرشمون

علمت قناة "المنار" أن "الرسالة التي نقلها المستشار السياسي لرئيس ​الحكومة​ الوزير السابق ​غطاس خوري​ عن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ تتضمن ضرورة فصل المسار القضائي لحادثة ​قبرشمون​ عن الدعوة لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​".

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لقناة "المنار" أن "حراك المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ سيستمر ليل الثلاثاء حيث سيلتقي أكثر من جهة لاحداث خرق ايحابي في الشق الامني لهذه القضية".

وأكدت مصادر الحزب "الديمقراطي اللبناني" أن "موقف الحزب لا يزال كما هو ولا بديل عن ​المجلس العدلي​ والمباحثات لا تزال مستمرة".