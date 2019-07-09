مصادر أمل رحبت عبر الجديد بزيارة باسيل للجنوب: أبوابنا مفتوحة أمام الجميع

رحبت مصادر حركة "أمل" لقناة "الجديد" بـ"زيارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ​الجنوب​"، مشيرةً إلى أن "أبواب الجنوب مفتوحة أمام الجميع"، لافتةً إلى أن "الحركة لم تتلق أي دعوة إلى المشاركة في لقاء لباسيل وإن تلقت ستلبيها".

يذكر ان اشتباكات وقعت في منطقة قبرشمون منذ أسبوعين بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على خلفية وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة الجبل، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي اللبناني. وقد زار باسيل بعد هذه الحادثة منطقة طرابلس وسط اجراءات أمنية مشددة.