الريس: من "جرصات" الوضع الحالي أن يحاضر في مشروع الدولة من عطلها

رأى مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من "جرصات" الوضع الحالي أن يحاضر في مشروع ​الدولة​ من عطلها، تارة لتوزير راسب في الإنتخابات وطوراً لإحتلال كرسي، أما خصوصيات المناطق فليبدأ إسقاطها في الحدث!"، لافتا إلى ان "البكائيات" متروكة لمن يعيشون في الماضي ويعتاشون من فتاته".

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