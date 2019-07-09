وديع كنعان: اللاعب الأساسي بسوق السياحة لهذا العام هو المغترب اللبناني

لفت أمين عام نقابة أصحاب الفنادق وديع كنعان إلى أن "الاستقرار الأمني الموجود في البلدي هو الذي يسمح بتقدّم القطاع السياحي بغض النظر عن بعض الأحداث المحلية التي حصلت"، مشيرًا الى أن "رفع الحظر السعودي عن لبنان سمح للسائح الخليجي أن يتوجه الى لبنان. بالتالي نسبة الإشغال في فنادق بيروت تتراوح بين 80 و 100 في المئة أما نسبة الإشغال في الفنادق خارج بيروت ام تتخط الـ60 في المئة".
وأكّد كنعان، في تصريح تلفزيوني، أن "اللاعب الأساسي في سوق السياحة لهذا العام هو المغترب اللبناني"، مشددًا على أنه "من المهم أن نحقق سياحة مستدامة وليس فقط موسمية".
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