وديع كنعان: اللاعب الأساسي بسوق السياحة لهذا العام هو المغترب اللبناني

لفت أمين عام نقابة أصحاب ​الفنادق​ ​وديع كنعان​ إلى أن "الاستقرار الأمني الموجود في البلدي هو الذي يسمح بتقدّم القطاع السياحي بغض النظر عن بعض الأحداث المحلية التي حصلت"، مشيرًا الى أن "رفع الحظر السعودي عن ​لبنان​ سمح للسائح الخليجي أن يتوجه الى لبنان. بالتالي نسبة الإشغال في فنادق ​بيروت​ تتراوح بين 80 و 100 في المئة أما نسبة الإشغال في الفنادق خارج بيروت ام تتخط الـ60 في المئة".

وأكّد كنعان، في تصريح تلفزيوني، أن "اللاعب الأساسي في سوق ​السياحة​ لهذا العام هو المغترب اللبناني"، مشددًا على أنه "من المهم أن نحقق سياحة مستدامة وليس فقط موسمية".