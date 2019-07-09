أبو الحسن: يضحك كثيراً من يضحك أخيراً

رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بين البكاء و​الضحك​ تناقض يعيشه ​اللبنانيون​ في أيامكم. بكاءٌ على دولة تترنح بفعل سياساتكم الكارثية، بكاءٌ على أمل يتبدد بسبب مواقفكم الإستفزازية، وبكاءٌ على نسيج يتمزق بفضل خطاباتكم الغرائزية، فلن تنجحوا. اما الضحك فهو من شرّ بليّتكم، ويبقى الأهم أنه يضحك كثيراً من يضحك أخيراً.".

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