مصادر للـOTV: لا دعوة الى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع

أكّدت مصادر مطلعة للـOTV أن "اتصالات ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ تشمل جميع الجهات منها المعلن ومنها غير المعلن"، مشيرة إلى أن "لقاء الرئيس عون برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان كافيًا ووافيًا".

ولفتت المصادر إلى أن "الأمور الى تقدم والتشنج قد خفّ"، كاشفة عن أن "لا دعوة الى جلسة ​مجلس الوزراء​ هذا الأسبوع ولا قبل التواصل بين الرئيسين"، موضحة أن "هناك صعوبة في انعقاد مجلس الوزراء قبل تخفيف الضغط ومن المرجح عقد الجلسة في ​قصر بعبدا​ لأن وجود الرئيس عون يخفف من حدة التوتر".