أكّدت مصادر مطلعة للـOTV أن "اتصالات رئيس الجمهورية ميشال عون تشمل جميع الجهات منها المعلن ومنها غير المعلن"، مشيرة إلى أن "لقاء الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري كان كافيًا ووافيًا".
ولفتت المصادر إلى أن "الأمور الى تقدم والتشنج قد خفّ"، كاشفة عن أن "لا دعوة الى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع ولا قبل التواصل بين الرئيسين"، موضحة أن "هناك صعوبة في انعقاد مجلس الوزراء قبل تخفيف الضغط ومن المرجح عقد الجلسة في قصر بعبدا لأن وجود الرئيس عون يخفف من حدة التوتر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: لا دعوة الى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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