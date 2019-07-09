الحريري: عندما يهدأ الجميع أقرر متى تكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له على هامش حفل توقيع مذكرة عقد bot لتأهيل وصيانة وتجهيز وتشغيل وادارة وتدريب للمعهد الفني في الميناء في طرابلس في السراي الحكومي إلى أنه "عندما يهدأ الجميع أقرر متى تكون جلسة ​مجلس الوزراء​ المقبلة ، متوجهاً إلى المسوؤلين بالقول "يروقوا على الناس وعلى البلد".

وكان الحريري قد أرجأ جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد حادثة قبرشمون تلافياً لانفجار الاحتقان على طاولة مجلس الوزراء، وبعد تأخر حضور وزراء تكتل "لبنان القوي" . وأكد الحريري يومها انه "قررنا أن نعطي أنفسنا بعض الوقت، وأنا وافقت أن أرأس حكومة وفاق وطني لا حكومة خلاف وطني. لذا قررت تأجيل الجلسة لكي يأخذ القضاء مجراه".