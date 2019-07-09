اللواء ابراهيم: ارسلان أكد لي الاستعداد لتسليم كل المطلوبين من قبله

كشف المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح أن "رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ أكد لي استعداده لتسليم كل المطلوبين من قبله في حادثة قبرشمون وعلى هذا الاساس أعمل وأتصرف مع الجميع والمساعي مستمرة وبحاجة لبعض الوقت لتتبلور".

يذكر ان اشتباكات وقعت في منطقة قبرشمون منذ أسبوعين بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على خلفية وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة الجبل، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​.