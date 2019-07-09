وصول اللواء عباس ابراهيم إلى السراي للقاء الحريري

وصل المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ إلى السراي ​الحكومة​ للقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​. فيما لفتت مصادر قناة الـ"NBN" إلى أن "اللواء ابراهيم يتوجه بعد السراي الحكومي الى كليمنصو للقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط".

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