أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله أمير دولة قطر لشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، "أننا نقدر التعاون العسكري مع قطر. فقاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "شرف عظيم لي العمل مع صديق قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم".
كما رأى ترامب أنه "على إيران أن تكون حذرة جدا فهي تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة وعليها أن تكون حذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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