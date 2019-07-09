ترامب: إيران تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة وعليها أن تكون حذرة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال استقباله أمير دولة قطر لشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ​البيت الأبيض​، "أننا نقدر التعاون العسكري مع قطر. فقاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "شرف عظيم لي العمل مع صديق قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من ​العالم​".

كما رأى ترامب أنه "على إيران أن تكون حذرة جدا فهي تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة".