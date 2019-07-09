فياض: قرار العقوبات الأميركي إهانة قبل أي شيء للشعب اللبناني

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي فياض​ أن "قرار العقوبات الأميركي إهانة قبل أي شيء للشعب ال​لبنان​ي فهذا طعن للسيادة"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون هناك موقف رسمي من ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ حول ما يمس سيادة لبنان".

من جهة أخرى، أعلن فياض في تصريح له على هامش جلسة لجنة المال والموازنة عن "إسقاط المادة 63 التي تنص فرض ضريبة 2 بالمئة على البضائع المستوردة خلال الجلسة منذ قليل بالتصويت واعتماد صياغة بديلة كان قد طرحها "حزب الله" تنص على فرض رسم نوعي على السلع المستوردة كالكماليات والتي تنافس الانتاج المحلي"، مشيراً إلى أن "التصور الذي كان قد طرحه "حزب الله" اعتُمد إلى حد وننتظر أن يقدمو كل من وزير المال والاقتصاد جداول تفصلية تطبيقا لهذه المادة توزع على اللجنة يوم الخميس المقبل".

ولفت إلى أن "هذه المادة تضيف بعدا اصلاحيا على الموازنة وهذا أمر بغاية الاهمية"، مشيراً إلى أن "هذه الصيغة تحمي الطبقات الفقيرة ويراعي ما التزم به "حزب الله" أمام المجتمع اللبناني".