لجنة المال وافقت على زيادة ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين

أفادت قناة الـ"NBN" بأن ​لجنة المال​ النيابية المنعقدة في هذه الاثناء برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ وافقت على زيادة ضريبة دخل على رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ تصاعدية وفق الشطور، مشيرةً إلى أن اللجنة أسقطت ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة واستعاضت عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 3 و7 في المئة.

يذكر ان الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان كانت قد انطلقت بحضور وزيري المال والصناعة، للبتّ بالمواد العالقة في مشروع موازنة العام 2019. وقد انضم إلى الاجتماع لاحقاً وزير الدفاع الياس بوصعب. وأكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب إنّه "من الطبيعي أن تكون اليوم الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة".