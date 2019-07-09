ترمب: على إيران أن تكون حذرة جدًا

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واشنطن: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيرا جديدا إلى إيران الثلاثاء ودعاها لأن تكون "حذرة جدا".

وقال ترمب لصحافيين في البيت الابيض "إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة... ويجدر بها أن تكون حذرة جدا"، وذلك ردا على سؤال حول وقف إيران التقيد ببعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي انسحبت واشنطن منه.

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وفي جو من التوتر المتصاعد، أعلنت طهران الإثنين أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5 بالمئة على الأقل، في حين أنّ الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015 يحدد نسبة 3,67 بالمئة سقفا للتخصيب.

في المقابل، تواصل واشنطن سياسة "الضغط الأقصى" على طهران عبر فرض عقوبات اقتصادية مشددة.

وفي آخر خطوة أميركية في هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة عقوبات الثلاثاء على نائبين من حزب الله اللبناني القريب جداً من طهران.