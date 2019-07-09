جيريمي هانت يندد بالكلام "غير المحترم والخاطىء" لترمب

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لندن: ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تغريدة الثلاثاء بما اعتبره كلاما "غير محترم وخاطئا" قاله الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي. وكتب ردا على الرئيس الاميركي أن "اصدقاء دونالد ترمب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة"، وذلك على خلفية ما أدلى به السفير البريطاني لدى واشنطن عن ترمب في مذكرات دبلوماسية تم تسريبها.

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