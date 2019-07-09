شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يناقش خطة عمل مستقبلية مع قيادات قطاع الأخبار بالوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع قيادات قطاع الأخبار من ورؤساء القنوات والإدارت المعنية، لمناقشة خطة العمل المستقبلية لتجديد وتطوير المحتوى الإخبارى والبرامجى على شاشات الوطنية للإعلام .

وأكد حسين زين خلال الاجتماع على ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة من العاملين فى تطوير وتحديث الشكل والمحتوى الُمقدم للمشاهد، مشددا على أن تنفيذ خطة التحديث سوف تتم دون المساس بمستحقات العاملين المالية بل إثابة المجتهد منهم.

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وأشار زين الى ضرورة تطوير نشرات الأخبار لتتناسب وطبيعة عمل قناة النيل للأخبار، مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات الأزمة للدفع بتجويد الشكل والمحتوى من خلال تزويد الاستديوهات بأحدث التقنيات فى جميع عناصر العمل .

كما عرض قيادات قطاع الأخبار خلال الاجتماع أفكارهم ورؤاهم حول تطوير العمل واحتياجاتهم لخروج المحتوى بجودة عالية من حيث الشكل والمضمون .