المجلس العسكري يعلن التوصل للصيغة القانونية لاتفاق السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير،اليوم الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي ، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف.

من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية.

وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا، وسنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.