امرأة بين المتهمين.. أمن بورسعيد يكشف لغز جريمة الـ"9 طعنات" داخل مكتب البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن بورسعيد من كشف لغز العثور على جثة مصابة بـ9 طعنات نافذة، وتبين أنها لصراف قُتل أثناء مزاولة عمله في مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

وألقت القوات اليوم الثلاثاء، القبض على 3 متهمين بقتل الصراف، وتبين أن بينهم سيدة وشخصين آخرين.

وتوصلت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة إلى أن المتهمين بقتل "م.م.م.ا - 58 سنة"، بعد إصابته بتسع طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة أثناء عمله بمجمع البريد هم "فاطمة.أ.ف"، و"كريم.أ.ف"، و"أحمد.أ.ف".

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة والتعرف على أسباب ودوافع الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.