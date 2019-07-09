قضت على ذكورة نجله.. ولي أمر يحرر محضرًا ضد ممرضة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرر ولي أمر طفل في القليوبية، محضرًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يتهم فيه ممرضة بالمركز الطبي بمنطقة منطاي في شبرا الخيمة، بتعريض حياة نجله للخطر، لإجرائها عملية ختان له تسببت في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه التناسلي والقضاء على ذكورته.

وبدات تفاصيل الواقعة في الظهور بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "أ.ح - 39 سنة - يقطن بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة"، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهر، عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية، ولكن ممرضة هي من أجرت العملية بطريقة خاطئة تسببت للطفل في مضاعفات.

وأضاف في بلاغه أن "رغوة" ظهرت مكان الجرح فذهب به إلى مستشفى معهد ناصر، وأوضح الأطباء أن الرضيع أصيب بـ"غرغرينة"، وجرى بتر عضوه الذكري.

واتهم الأب في المحضر المحرر بمركز شرطة قليوب تحت رقم "10880 لسنة 2019" الممرضة بالتسبب في المضاعفات التي حدثت لنجله.