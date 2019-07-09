الدفع المدني يفرغ حمولة شاحنة مواد بترولية بعد انقلابها في السويس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نجح رجال الدفاع المدني، وفريق الطوارئ في السويس، في رفع شاحنة محملة بالمواد البترولية، بعد انقلابها على "طريق السويس – السخنة"، وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتشار فرق الإطفاء.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارا عصر اليوم الثلاثاء، يفيد انقلاب شاحنة مواد بترولية، محملة بكمية بلغت 50 طنًا من السولار، كانت في طريقها إلى إحدى المحطات بالسخنة.

Advertisements

وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحادث، انحراف عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لانقلاب السيارة بالجزيرة الوسطى، عند الكيلو 30 على طريق "السخنة".

ودفع العميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحادث، كما استعان الدفاع المدني بفريق الطوارئ في المحافظة والذي دفع بونش لرفع الشاحنة المقلوبة.

ووجهت إدارة الأزمات شاحنتين فنطاس مواد بترولية، بالتنسيق مع أحد متعهدي المواد البترولية لتفريغ حمولة الشاحنة التي تعطلت بسبب الحادث، ونجحت عملية التفريغ التي استغرقت أكثر من ساعتين، دون التأثير على الحركة المرورية في الطريق.