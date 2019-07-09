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الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في باقم بصعدة ويكبّد المليشيا 23 قتيلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - عدن – (أ ش أ):

أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء تقدما جديدا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي؛ ما أسفر عن مصرع 23 عنصرا من المليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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