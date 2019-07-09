بوتين: روسيا منفتحة على التفاعل الواسع والمتكافئ مع الجميع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة على التفاعل الواسع والمتكافئ مع الجميع؛ بهدف خلق فرص أفضل للحياة وإطلاق إمكانات الناس.
وأضاف بوتين - خلال الجلسة العامة للقمة العالمية الثانية للإنتاج والتصنيع بمدينة "يكاتيرينبورج" الروسية، وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم /الثلاثاء/ - : "نحن بحاجة لأن نجد حلولًا منهجية للتحديات التي نواجهها، وفي ذلك ضمان للتنمية المستدامة".
وتابع قائلًا: "اعتقد أنه في عصر التغيرات التكتونية والقلاقل الكبرى وزيادة عدم اليقين، يتعين أن تكون الأولوية للقيم المطلقة، حيث أن هذا يخلق فرصًا أفضل من أجل العيش وكشف إمكانات البشر".
وأوضح أن الإنجازات المذهلة للتقدم التكنولوجي تعمل على تحقيق هذه الأهداف ونحن بالتأكيد بحاجة إلى العمل والتفاعل معا، مؤكدًا أن بلاده منفتحة على هذا التفاعل
وتعد القمة العالمية للإنتاج والتصنيع لقاءً هامًا للصناعيين، وتشغل فيه وزارة الطاقة والتصنيع بالإمارات العربية المتحدة منصب الرئيس المشارك إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تهدف القمة إلى جمع ممثلي السلطات مع قادة الأعمال والمجتمعين المدني والعلمي؛ للتنبؤ بآفاق تطور العلوم وتشجيع التحولات التقنية ودعم إقامة الشراكات طويلة الأمد.
يذكر أن القمة الأولى قد عُقدت في مارس 2017 بأبو ظبي، وحضرها أكثر من 3 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة.
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