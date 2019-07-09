الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون مع ماليزيا

أكد نائب الرئيس الصيني "وانج تشي شان" أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع ماليزيا في مجالات ومستويات مختلفة.
وحث شان البلدين -خلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء الماليزي "وأن عزيزة وان إسماعيل" اليوم الثلاثاء في العاصمة (بكين)- على استغلال فرصة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية هذا العام
وأضاف شان أن البلدين يحتاجان إلى تعزيز التعاون في إطار "الحزام والطريق" وتبادلات الأفراد والاستفادة المشتركة من خبرات الحوكمة الاجتماعية.
من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي "وان عزيزة وان إسماعيل"
وتقوم نائبة رئيس الوزراء الماليزي بزيارة رسمية إلى الصين من 8 إلى 11 يوليو بناء على دعوة من نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "سون تشون لان".
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