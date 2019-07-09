ترمب لأمير قطر: الحمد لله أن توسعة العديد من أموالكم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال لقائه أمير دولة قطر، تميم بن حمد، الحمدلله أن توسيع قاعدة "العديد" الجوية العسكرية كانت على حساب الدوحة، لكي تستضيف مزيدا من العسكريين الأميركيين. وقال ترمب في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأميركي، ستيفن منوتشين، بحضور أمير قطر "لقد ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري، لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل، وتم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا، وبالحقيقة الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم". يذكر أن واشنطن والدوحة اتفقتا في يناير 2019، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حاليا نحو 11 ألف عسكري أميركي، وذلك على حساب الدوحة، التي تقدمت بهذه المبادرة.



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