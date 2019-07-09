"التحالف": لن نتوانى عن التصدي لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة في البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أن "نهج الميليشيات الحوثية مستمر في تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل، ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية"، لافتاً إلى أن "التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمحاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة صباح أمس، استهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

وكانت القوات البحرية للتحالف العربي في اليمن أحبطت محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً: "التحالف" يسقط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

Advertisements

وقال المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت صباح أمس، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بوساطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع «blue fish».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المالكي قوله، إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً. وأكد أن قوات التحالف ماضية في تحييد القدرات العدائية الإرهابية للميليشيات الحوثية.