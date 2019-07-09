القرصنة المعلوماتية في العالم كلفت 45 مليار دولار في 2018

كشفت دراسة أميركية نشرت اليوم الثلاثاء، أن قراصنة المعلوماتية نفذوا حوالى مليوني هجوم في 2018 في العالم، أسفرت عن خسائر تزيد عن 45 مليار دولار.

وبحسب "هيئة الثقة الإلكترونية" التي جمعت هذه المعلومات من كافة أنحاء العالم، قد تكون الفديات جراء القرصنة الإلكترونية كلفت 8 مليارات دولار.

وخلال هذه الهجمات يتم الحصول على البيانات الشخصية لمستخدم عبر برامج معلوماتية تسرق المعلومات قبل المطالبة بفدية لإعادتها.

وتتعرض لهذه الهجمات خصوصاً مدن كأتلانتا أو بالتيمور في الولايات المتحدة، ما أرغمها على إعادة بناء شبكتها المعلوماتية.

ولكن الدراسة لفتت إلى تراجع عدد هذه الهجمات بـ 20% مقارنة مع 2017، ولكن الخسائر المالية التي سببتها ارتفعت بـ 60%.

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كما نجمت خسائر كبيرة من عمليات الاحتيال من خلال اختراق البريد الإلكتروني لأفراد أو مؤسسات لتوجيه رسائل تحتوي على فيروسات، لتصل قيمة هذه الخسائر إلى 1.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أيضاً وجود 6515 ثغرة معلوماتية كشفت بيانات خمسة مليارات شخص، وهو رقم أقل من 2017.

لكن بحسب جيف ويلبور المدير التقني لهيئة الثقة الإلكترونية، فإن الأرقام الواردة في التقرير هي أدنى من الواقع، لأنه لا يتم نشر العديد من الهجمات المعلوماتية.

وهذه الدراسة التي تضم بيانات شركات للسلامة المعلوماتية "كسيمنتك" و"ترند مايكرو" أو وكالات حكومية كمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، نشرت في اليوم الذي نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريراً كشف زيادة عدد عمليات القرصنة المعلوماتية لقاء الحصول على فديات.

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