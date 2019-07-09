للمرة الأولى.. عقوبات أميركية على نواب من "حزب الله" اللبناني

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، ثلاثة من قادة ميليشيات "حزب الله" اللبنانية على قوائم العقوبات، بينهم نائبان في مجلس النواب، داعية السلطات إلى قطع العلاقات مع أعضاء الحزب المصنف "إرهابي"، ومطالبة الدول بعدم التمييز بين الجناح السياسي والعسكري لميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران.

وأشارت الخزانة الأميركية، إلى أن العقوبات شملت رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، فضلاً عن النائب أمين شرّي، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في ميليشيا "حزب الله" وفيق صفا.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أمين شرّي "بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب"، إضافة إلى "تهديد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لصالح ميليشيا حزب الله"، فضلاً عن "استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين". كما اتهمت محمد رعد بـ "إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان"، واتهمت الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ميليشا "حزب الله".

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وطالبت واشنطن، الحكومة اللبنانية بـ "قطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله"، مؤكدة أنها لن تغلق أعينها "على أعضاء حزب الله في الحكومة اللبنانية"، وأنه "لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله"، ومشددة على أن "المجتمع الدولي مطالب بإدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب".

وأكدت وزارة الخزانة، العمل على إصدار آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى "حزب الله".

وهذه المرة الأولى التي تضع واشنطن نواباً من "حزب الله" المصنف "منظمة إرهابية"، على لائحة العقوبات.