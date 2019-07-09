"العمال" البريطاني يطالب باستفتاء جديد حول "بريكست"

تحدى زعيم "حزب العمال"، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول "بريكست"، مؤكداً أنه سيسعى من جهته للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال جيريمي كوربن في رسالة إلى أعضاء "حزب العمال" نشر مضمونها: "أياً كان رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه الشجاعة لطرح الاتفاق أو عدمه (حول بريكست) في استفتاء شعبي".

وأضاف "في هذه الظروف يمكنني أن أؤكد بوضوح أن حزب العمال سيطلق حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة (خروج بلا اتفاق) أو اتفاق محافظ لا يحمي الاقتصاد والوظائف".

وأوضح كوربن أن حزبه حاول اقتراح تسوية تقوم على إبقاء البلاد في وحدة جمركية وثيقة، توازي سياسة جمركية وتجارية مشتركة، و"علاقة متينة داخل السوق الواحدة"، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت.

ولطالما أكدت ماي أنها تريد الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الواحدة للسماح لبلادها بإبرام اتفاقات تجارية بحرية مع دول أخرى والحد من الهجرة الأوروبية.

وبعد أن رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق، الذي أبرمته مع بروكسل في نوفمبر، حاولت ماي التعاون مع العماليين منتصف أبريل. وبعد شهر علّق العماليون المباحثات وبسبب المأزق حول "بريكست"، وأرغمت على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع.

وهناك مرشحان لخلافتها على رأس الحزب المحافظين والحكومة هما وزيرا الخارجية السابق بوريس جونسون والحالي جيريمي هانت. وسيختار بينهما أعضاء حزب المحافظين الـ160 ألفاً وستعرف نتيجة التصويت في 23 يوليو.

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وجونسون الذي يعتبر الأوفر حظاً، يؤيد الموقف المتشدد حيال بروكسل ولا يستبعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

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وفي رسالته الثلاثاء رأى كوربن أن "أي نتيجة حول بريكست" لن تسمح بـ"إنقاذ الوظائف وحقوق البريطانيين ومستوى معيشتهم". ودعا مجدداً إلى تنظيم انتخابات تشريعية لإنهاء "تسع سنوات من التقشف" أدت إلى "زيادة الفقر وعدم المساواة" في البلاد.

من ناحية أخرى، صرّح وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهو اليوم، بأن إيرلندا تبذل كل ما في وسعها للاستعداد "للاحتمال الكبير" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق.

وقال للصحفيين في بروكسل حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة: "من وجهة نظر الحكومة الإيرلندية، نعتقد بأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بصورة غير منظمة أصبح كبيراً"، مضيفاً أن "الحكومة الإيرلندية تعقد اجتماعاً اليوم لمراجعة الاستعدادات للتعامل مع هذا التحدي الكبير".

تجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بأن يكون التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد أكبر على إيرلندا من بريطانيا نفسها.