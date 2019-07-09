ننتياهو: إيران في مرمى طائراتنا

حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، إيران، اليوم الثلاثاء، من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية، مشيراً إلى تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل.
وقال نتنياهو في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية إن "إيران كانت تهدد في الفترة الأخيرة بتدمير إسرائيل، عليها أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا".
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وكان برلماني إيراني بارز قال الأسبوع الماضي، إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة.
وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا، على أهداف تؤكد إسرائيل أنّها تابعة لإيران أو لميليشيات "حزب الله" الإرهابية المدعومة من إيران.
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