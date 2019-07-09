كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان يؤكد ضرورة التعاون خلال الفترة الانتقالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير،بابكر فيصل أن اللجنة القانونية لصياغة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير اكملت عملها، وستسلم الطرفين غدا الاربعاء المسودة النهائية للاتفاق.

واجتمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان بقيادات قوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري لمناقشة ترتيبات التوقيع على الاتفاق.

وأكد البرهان على ضرورة التعاون المشترك بين العسكري وقوى التغيير خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق اهداف الثورة، كما ناقش المجتمعون الترتيبات اللازمة للتوقيع على الاتفاي المتوقع بعد غدا الخميس.

وقال فيصل لــ"بوابة الخليج 365" ان الوساطة الاثيوبية والافريقية ابلغتهم بانتهاء اللجنة من اعداد بنود الاتفاق، مشيرا الى ان لقاء البرهان بداية مبشرة للشراكة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.