كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيين من حزب الله على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله، على قائمة الإرهاب، للمرة الأولى، حيث سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب المدعوم من إيران.

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وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

وكانت الوزارة الأميركية، قد فرضت العام الماضي عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت العقوبات الأميركية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.