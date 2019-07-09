كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العفو الدولية تدين أحكام الحوثيين باعدام 30 ناشطا وتطالب بالغائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والخاضعة لجماعة الحوثي بصنعاء بحق 30 ناشطا.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها بموقع "تويتر" إن الحكم يمثل انتهكا صارخا لحقوق الإنسان، وطالبت جماعة الحوثي بإلغاء تلك الأحكام التي وصفتها بالجائرة وإطلاق سراح النشطاء فورا.

وقضت المحكمة صباح اليوم باعدام ثلاثين ناشطا، وبرأت ستة آخرين، ونشرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بصنعاء حيثيات الحكم الذي قوبل بإدانات حقوقية واسعة.