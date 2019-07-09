ألمانيا تدرس تخفيض سن الإجرام إلى 12 عاما بعد اغتصاب أطفال لمراهقة

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تدرس ألمانيا تخفيض سن الإجرام بعد اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا من قبل خمسة أولاد لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم، تم العثور على الضحية المراهقة في وقت متأخر يوم الجمعة في مدينة مولهايم الغربية، مما دفع إلى إجراء تخفيضات في سن الإجرام في ألمانيا.

وكان ثلاثة من المشتبه بهم فى عمر 14 عاماً، واثنان 12 - أقل من سن الإجرام، حيث يمكن محاكمة المذنبين في سن الرابعة عشرة في ألمانيا، مما يعني أن مكتب رعاية الشباب سيعالج اثنين من القضايا السلوكية للمشتبه فيهم، لكن لن يتم اعتقالهم أو توجيه تهم إليهم من خلال النظام القضائي.