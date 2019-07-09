كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع رئيس وزراء الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الهند.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى رئيس الوزراء الهندي الذي حمله تحياته إليهم وتمنياته للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق تطلعات كلا البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية وهناك حرص مستمر على تعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير للبلدين والشعبين".

من جانبه، رحب رئيس وزراء الهند بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، معرباً عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، كما أكد رئيس وزراء جمهورية الهند حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الإمارات بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة البلدين والشعبين.