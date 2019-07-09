كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه.



أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإ

وقالت صحيفة "ديلي بوست"، النيجيرية اليوم الثلاثاء، "قتل شخصين عند البرلمان عقب خروج مظاهرة لمجموعة من الإسلاميين الشيعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين، الذين كانوا بأعداد كبيرة، توجهوا إلى مبنى البرلمان في حوالي الساعة 1.15 [بالتوقيت المحلي] ولكن تم اعتراضهم من قبل أفراد الجيش الذين كانوا عند البوابة".

وتابعت الصحيفة أن "الحادث أسفر عن إغلاق جميع البوابات لمقر البرلمان".