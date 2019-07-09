كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب إلكترونية لتشويه صورة التحالف العربي باليمن بتنسيق سري بين مسقط والدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف موقع “ذا آراب ويكلي” الناطق باللغة الإنجليزية عن تنسيق سري واسع بين قطر وعمان لشن حملات إعلامية كبرى تستهدف تشويه صورة التحالف العربي في اليمن.
نص التقرير:
تشن عدد من الخلايا الإعلامية السرية والمجموعات القائمة على الإنترنت المقربة من عُمان وقطر ، حرباً إعلامية على الإنترنت لاثارة ردود فعل عدوانية تجاه بعض الجهات الفاعلة في الحرب في اليمن.
وذكرت مصادر يمنية أن الحملات الإعلامية القطرية العمانية المنسقة قد ازدادت وتيرتها وتركز على مهاجمة أعمال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وتشير المعلومات الى أن أعضاء هذه الخلايا الإعلامية يتواجدون في مسقط ويجتمعون بانتظام مع المسؤولين والمندوبين ، لمناقشة سبل توحيد المحتوى السيبراني الموجه ضد الرياض وأبو ظبي.
وقال المراقبون إن هذه ليست المحاولة الأولى لاستخدام وسائل الإعلام كسلاح مناهض لعمليات التحالف العربي منذ بدء الصراع في اليمن قبل أربع سنوات.
ووصف الناشط اليمني المقيم في سقطرى سعيد ذمداد بأن التحاق عدد من الإعلاميين اليمنيين لصفوف الخلايا القطرية بالـ”مؤسف” وأضاف “إنهم يعملون على استقطاب الناس ، وهو أمر سيضر بمستقبل النضال اليمني ضد الحوثيين”.