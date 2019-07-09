كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب إلكترونية لتشويه صورة التحالف العربي باليمن بتنسيق سري بين مسقط والدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏كشف موقع “ذا آراب ويكلي” الناطق باللغة الإنجليزية عن تنسيق سري واسع بين قطر وعمان لشن حملات إعلامية كبرى تستهدف تشويه صورة التحالف العربي في اليمن.

‏نص التقرير:

‏تشن عدد من الخلايا الإعلامية السرية والمجموعات القائمة على الإنترنت المقربة من عُمان وقطر ، حرباً إعلامية على الإنترنت لاثارة ردود فعل عدوانية تجاه بعض الجهات الفاعلة في الحرب في اليمن.

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‏وذكرت مصادر يمنية أن الحملات الإعلامية القطرية العمانية المنسقة قد ازدادت وتيرتها وتركز على مهاجمة أعمال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

‏وتشير المعلومات الى أن أعضاء هذه الخلايا الإعلامية يتواجدون في مسقط ويجتمعون بانتظام مع المسؤولين والمندوبين ، لمناقشة سبل توحيد المحتوى السيبراني الموجه ضد الرياض وأبو ظبي.

‏وقال المراقبون إن هذه ليست المحاولة الأولى لاستخدام وسائل الإعلام كسلاح مناهض لعمليات التحالف العربي منذ بدء الصراع في اليمن قبل أربع سنوات.

‏ووصف الناشط اليمني المقيم في سقطرى سعيد ذمداد بأن التحاق عدد من الإعلاميين اليمنيين لصفوف الخلايا القطرية بالـ”مؤسف” وأضاف “إنهم يعملون على استقطاب الناس ، وهو أمر سيضر بمستقبل النضال اليمني ضد الحوثيين”.