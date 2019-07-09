كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يعارض القيود التجارية ضد جورجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خطوة نحو تهدئة التوترات مع جورجيا، ورفض الدعوات لفرض قيود على التجارة.

تراجعت العلاقات بين الجارتين إلى مستوى منخفض جديد الشهر الماضي بعد الاحتجاجات العنيفة في العاصمة الجورجية التي اندلعت بسبب ظهور نائب روسي في البرلمان. ومنع بوتين فورا الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى المخاوف الأمنية للمصطافين الروس.

وقد تصاعدت التوترات يوم الأحد عندما وصف مضيف على محطة تلفزيون روستافي 2 المستقلة في جورجيا بوتين ووالديه بمجموعة من الألفاظ النابية في بث مباشر.

وندد المسؤولون الجورجيون بسرعة بهذا التشهير، ووصفوه بأنه محاولة أخرى من جانب المعارضة لتعميق الخلاف مع موسكو، لكن صوت مجلس الدوما الروسي في وقت سابق اليوم الثلاثاء لحث الحكومة على النظر في القيود التجارية ضد جورجيا ردًا على التشويش التلفزيوني.

و أبدى بوتين استعداده لتخفيف الأزمة، قائلًا إنه يعارض القيود المقترحة، وقال في تصريحات نقلها التلفزيون "لن أفعل ذلك احتراما للأمة الجورجية.. من أجل استعادة علاقاتنا، لن أفعل أي شيء لإيذاء علاقاتنا". ونبذ المضيف التلفزيوني الجورجي قائلا انه يجب الا نأخذ "بعض الحثالة" على محمل الجد.

