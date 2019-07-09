كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبة إيران بتطبيق الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء دعوته لإيران بعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تنتهك الاتفاق النووي، وذلك لمنعها من تطوير أسلحة نووية بعد تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم فوق ما هو مسموح به.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماجا كوتشيانتيتس "إننا نشعر بقلق عميق" وذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية الأوروبية، الذي أصرت خلاله على أن بروكسل لا تزال تطالب "إيران بعدم اتخاذ تدابير تزيد من هدم الاتفاق".

وأكدت وكالة الطاقة الذرية الإثنين أن إيران تخصب اليورانيوم فوق نسبة 3.675 المحددة في اتفاق عام 2015، وهو مستوى الوقود الذي لا يمكن استخدامه سوى لأغراض مدنية.

Advertisements

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي تشهدها إيران فيما يتعلق بانتهاك الاتفاق، وذلك بعد رفع انتاجها من مخزون اليورانيوم 300 كيلوجراما ورفع مستوى التخصيب إلى ما يزيد عن 3.67% ردا على العقوبات الأمريكية، الأمر الذي تعتبره طهران تقاعسا من جانب الاتحاد الأوروبي.

كانت إيران قد توصلت مع القوى الست الكبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى اتفاق تاريخي عام 2015، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي لكي لا تكون قادرة على تطوير قنبلة ذرية على المدى القصير، مقابل تسهيلات اقتصادية وتجارية.

وقررت إيران في 8 مايو (أيار) الماضي إيقاف التزامها ببعض الوعود النووية وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبسبب أيضا فشل الأطراف الأخرى في الاتفاق على مواجهة العقوبات الأمريكية.