مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري باشتباك مسلح غرب إيران

اعلن مسؤول امني ايراني، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة حدودية غربي إيران. وقال قائد "فرقة شهداء أذربيجان الغربية" في الحرس الثوري، حبيب شهسواري، بحسب وكالة "فارس"، إن "عناصر الحرس الثوري قتلوا في مدينة بيرانشهر الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، غرب إيران خلال اشتباك مسلح مع "جماعة إرهابية".

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