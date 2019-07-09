النجف يفرض التعادل السلبي على الشرطة ويؤجل افراحه بحسم اللقب

2019-07-09 | 17:57
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فرض فريق النجف التعادل السلبي من دون اهداف على ضيفه الشرطة، في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسيطر الحذر على اغلب مجريات المباراة، حيث ظل اللعب محصوراً في وسط الملعب مع هجمات خجولة لكلا الفريقين لتنتهي المواجهة سلبياً من دون اهداف.
التعادل عزز صدارة الشرطة برصيد 86 نقطة، فيما بلغ النجف النقطة 39 في المركز الخامس عشر.
التعادل اجل افراح الشرطة الى الجولات المقبلة، حيث كان يأمل فريق القيثارة الخضراء في تحقيق الفوز وانتظار البشائر من مباراة الكلاسيكو في حال تعثر الصقور ليتوج رسمياً باللقب، لكن لم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن.
التعادل عزز صدارة الشرطة برصيد 86 نقطة، فيما بلغ النجف النقطة 39 في المركز الخامس عشر.
التعادل اجل افراح الشرطة الى الجولات المقبلة، حيث كان يأمل فريق القيثارة الخضراء في تحقيق الفوز وانتظار البشائر من مباراة الكلاسيكو في حال تعثر الصقور ليتوج رسمياً باللقب، لكن لم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن.
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