النجف يفرض التعادل السلبي على الشرطة ويؤجل افراحه بحسم اللقب

وسيطر الحذر على اغلب مجريات المباراة، حيث ظل اللعب محصوراً في وسط الملعب مع هجمات خجولة لكلا الفريقين لتنتهي المواجهة سلبياً من دون اهداف.

التعادل عزز صدارة الشرطة برصيد 86 نقطة، فيما بلغ النجف النقطة 39 في المركز الخامس عشر.



التعادل اجل افراح الشرطة الى الجولات المقبلة، حيث كان يأمل فريق القيثارة الخضراء في تحقيق الفوز وانتظار البشائر من مباراة الكلاسيكو في حال تعثر الصقور ليتوج رسمياً باللقب، لكن لم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن.