الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في حزب الله اللبناني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في حزب الله اللبناني. وطالت العقوبات الأمريكية، بحسب الوزارة "رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وهو المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية".

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