تعرف على موعد اجراء قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

2019-07-09 | 17:37
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حدد الاتحاد الآسيوي، يوم الخميس الموافق 25 تموز الجاري، موعداً لإجراء قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات .
واضاف أن "المنتخبات العشرة سيتم تقسيمها على مجموعتين، يتأهل الأول ووصيفه من كل مجموعة، في حين يلعب أصحاب المركز الثالث في ما بينهم مباراة فاصلة لتحديد صاحب البطاقة الخامسة".
وبين عيسى أن "التصفيات الآسيوية ستقام في الشهر العاشر من العام الجاري، على أن تقام النهائيات في الشهر الثاني من بداية العام المقبل"، لافتا الى ان "الاتحاد الآسيوي صنف العراق في المركز الرابع، بناءً على آخر ترتيب حصل عليه في بطولة نهائيات كأس آسيا الماضية التي احتضنتها الصين تايبيه، وبذلك سيكون على رأس إحدى المجموعتين".
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