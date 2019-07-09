على عبد العال: البرلمان سيصل لحل مرضى فى قانون "الإيجارات غير السكنى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب على عبد العال فى الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصل إلى حل مرضى فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، متابعا: "هذه مسؤولية تاريخية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى تم رفعها منذ قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعليقا على حديث النائب محمد أبو حامد والذى أكد أن ائتلاف الأغلبية دعم مصر وحزب الأغلبية فى إشارة لمستقبل وطن حسما الأمر، فقاطعه عبد العال وهو يبتسم: "حزب الأكثرية.. تضيع الحزب كدة أنت."
وأعلن أبو حامد فى نهاية كلمته الموافقة على نص القانون كما ورد من الحكومة.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المالك فقير والمستأجر فقير وما يعانيه الملاك من شظف العيش يشهده الجميع، متابعًا: "ربما كان القانون بعد الحرب العالمية الثانية له أسبابه، وأعتقد أيضا أن المرحلة الراهنة لها تداعياتها".
ووجه بكرى حديثة إلى رئيس النواب: " أنت أستاذنا، ولا يحكمنى إلا الاعتبار الدستورى فى هذا الأمر، وبناء عليه أوافق على النص، كما ورد من الحكومة".
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