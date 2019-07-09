شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم بن حمد يمارس انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس المتخصص فى نشر فضائح تنظيم الحمدين، أن تميم بن حمد يمارس انتهاكا صارخا لحقوق الغنسان داخل الدوحة، ولفت فى تقرير له أن هناك حالة من عدم احترام حقوق الإنسان وعدم احترام القانون تسيطر على السلطة الحاكمة فى قطر.

ونقل قطريليكس عن موقع "ذا كريستال آيز" المعنى بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف، أنه لا يمكن الوقوف صمتا أمام سياسات أمير الإرهاب تميم بن حمد، فالأنظار تتوجه مرة أخرى إلى قطر بسبب الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك قوانين حرية الرأى وتكوين الجمعيات التى تقوض بشكل صريح الحقوق الفردية الأساسية.

Advertisements

وتابع التقرير: "المثال الجلى على ذلك هو احتجاجات بعض عائلات قبيلة الغفران المقيمة فى قطر والتى حُرمت بشكل منهجى من ممارسة أى نوع من الحقوق المدنية بصفتهم مواطنين قطريين، ولا تزال قبيلة الغفران تعانى من أزمات هوية، حيث جردت قطر أفراد القبيلة من جنسيتهم منذ العام 1996، ولم يتغير هذا الوضع منذ 20 عامًا، عندما حُرموا من حقوقهم وتُركوا للدفاع عن أنفسهم. ونظرًا لكونهم عديمى الجنسية، لا يتمتع أفراد قبيلة الغفران الآن بفرص الحصول على العمل والمرافق الأساسية والرعاية الصحية والمرافق التعليمية وغيرها من الخدمات.

ودعت موقع "ذا كريستال آيز" تنظيم الحمدين إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق فى تكوين الجمعيات والتجمع للمواطنين القطريين وغير القطريين حتى لا تتفاقم أزمة انتهاك حقوق الإنسان داخل قطر.