شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال عن ثروت سويلم: "مش هو السبب وبيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تواجد النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وداعبه عبد العال: "انت سايب اتحاد الكرة وجاى هنا". واستكمل عبد العال، قائلا: "هو مش السبب هو بينقذ ما يمكن إنقاذه دلوقتى". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب، والتى من المُقرر أن تشهد التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

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