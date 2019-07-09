شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان.. و"عبد العال" للنواب: "لو اتأخرتوا هتصيفوا معايا هنا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم لغدا الأربعاء، مطالبًا النواب بكثافة الحضور لمناقشة مشروعات قوانين تحتاج نصاب الثلثين، منها تمديد حالة الطوارئ.
وداعب رئيس البرلمان النواب بقوله: "بكره هقفل البهو الفرعونى، الاجراءات الودية لإكمال نصاب الثلثين مش جايبة نتيجة، بكره التلتين لازم يكونوا حاضرين، علشان تمديد حالة الطوارئ، عارف أن بعضكم بييجى عشان المشروعات اللى بتسمَّع علشان الانتخابات قربت، هتصيفوا معايا هنا لو اتاخرتوا".
وتابع رئيس البرلمان: "عاطف ناصر وعبد الهادى وعدتونى باكمال النصاب ولم يحدث".
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