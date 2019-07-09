شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يبحث عن النواب: "البهو هو مخبأ الأعضاء.. فتشوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس المتواجدون خارج قاعة الجلسة العامة بالدخول إلى قاعة المجلس لاكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت على مد حالة الطوارئ.

من ناحيته قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك أكثر من 480 نائبا داخل المجلس، مضيفا "النواب حرصين على الحضور وتغليب المصلحة الوطنية، ولا يمكن أن يكون هناك أمر يستدعى وجودهم ولا يحضرون".

ورد عليه الدكتور عبد العال رئيس المجلس قائلا "بالفعل هناك أكثر من 480 نائبا وقعوا بالحضور لكن مش موجودين فى القاعة، وجلسة الغد أيضا تحتاج إلى نصاب الثلثين وهو أمر ضرورى، البهو الفرعونى هذا المخبأ للأعضاء، حد يفتش فى البهو".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب، والتى من المُقرر أن تشهد التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.