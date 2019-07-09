رئيس البرلمان للنواب: "اقتصروا وامشوا جنب الحيط.. وأقرأوا كتاب السب والقذف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،على طلب النائب العام بإذن سماع أقوال النائب خالد مصباح فى البلاغ المقدم ضده من قبل مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، دون اتخاذ أى إجراءات جنائية ضده، بشأن ما اعتبروه إهدار مال إبان رئاسته جمعية قطور بالغربية.
كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى، فى بلاغ سب وقذف من أحد المواطنين.
وفى نصيحة للنواب، قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للنواب: "أنتم أعضاء مجلس نواب، المفروض تقتصدوا وتقتصروا، امشوا جنب الحيط، أى غلطة منكم هتعمل مشكلة، خليكوا حريصين، ممكن تقول كلام يعور لكن ما يضعكش تحت طائلة القانون، فيه كتاب اسمه السب والقذف اقرأوه".
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