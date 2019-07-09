شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن تصفيق "النواب" بالجلسة العامة: "مش هنحولها لمؤتمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لوم للنواب على التصفيق خلال الجلسة العامة، قائلا: "إذا كان هناك استحسانا لكلام مفيش داعى للتصفيق، أنا مش هاحولها لمؤتمر، ولو استمرت عملية التصفيق هارفع الجلسة، إحنا مش فى مباراة أو مؤتمر".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار لغير غرض سكنى، حيث صفق النواب للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عندما قال إن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".

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وصفق النواب أيضا لبعض النواب الذين عارضوا تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعين، مطالبين بالالتزام بما جاء فى مشروع القانون بل يقتصر تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية.

وقال عبد العال: "نحن نناقش مسألة لا مصلحة لنا فيها وعندما عرضت الموضوع عرضته من الناحية الدستورية، وأنا لامؤجر ولا مستاجر، وبحكم مسئوليتى لن أعرض نص غير دستورى للتصويت".