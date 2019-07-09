شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "دفاع البرلمان": مصر تعامل اللاجئين كأبنائها ويتمتعون بنفس الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللاجئين المتواجدين بمصر، يصلون إليها بطريقتين "شرعية وغير شرعية"، مشيرًا إلى أن اللاجئ الذى يأتى بالطريقة الشرعية وعددهم 247 ألف لتجئ من 57 دولة، يتمتعون بحماية دولية وبالحق فى التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.

وفيما يخص عدد اللاجئين غير المسجلين، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "يوجد نحو 5 ملايين لاجئ، وتعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبناءها، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعى".

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وقال عامر، إن لجنة الأمن القومى بالبرلمان، أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومى المصرى، ووالحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أى عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم فى أعمال إرهابية أو غير مشروعة، لاسيما وأن مصر فى 2019 ترأس الاتحاد الأفريقى وتعتبر هذا العام عام اللاجئين والنازحيين، وتعمل مصر على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى.















