الفنان ميكري يمر من أزمة صحية ويرقد في المستشفى العسكري

يمر الفنان المغربي، حسن ميكري، من أزمة صحية، أجبرته، يوم الجمعة الماضي، على الدخول إلى المستشفى العسكري.
وكشفت مصادر مقربة من ميكري أن وضعه الصحي تدهور، أخيرا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى العسكري، وإخضاعه للفحوصات الطبية.
وتكتمت المصادر عن طبيعة المرض، الذي يعانيه ميكري، موضحة أنه لا يزال يخضع للفحوصات.
وينتمي حسن ميكري لعائلة لها باع طويل في الموسيقى، إذ أنشأ رفقة أشقائه مجموعة “الإخوان ميكري”، التي انطلق مسارها الغنائي في بداية عقد الستينات من القرن الماضي، وتكونت من الشقيقين محمود، وحسن، قبل أن تلتحق بهما جليلة، ثم شقيقهم الرابع يونس.
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